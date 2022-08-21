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Вратарь «Ахмата» Опарин: Талалаев бывает диктатором, бывает старшим товарищем

Вратарь «Ахмата» Опарин: Талалаев бывает диктатором, бывает старшим товарищем
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Голкипер «Ахмата» Михаил Опарин поделился мнением о главном тренере грозненцев Андрее Талалаеве.

«У Андрея Викторовича бывают разные состояния. Бывает как старший товарищ. Когда необходимо, бывает своего рода диктатором. Разные ситуации, и он ведёт себя соответственно. Мы не можем сказать, что с ним на ты, как с другом. В плане коммуникаций нет никаких проблем. Если есть какие-то вопросы и претензии, ты можешь спокойно подойти. Больше товарищ или диктатор? Всегда по-разному. Я не так долго с ним работаю, но контакт с ним есть. Есть команды, где тренерский штаб отдельно, в своём мире. В «Ахмате» не так», — передаёт слова Опарина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 21 августа, «Ахмат» в гостях уступил ЦСКА (2:4) в матче 6-го тура РПЛ.

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