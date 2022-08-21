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Масалитин: игра с «Ахматом» оставила двоякое впечатление. В атаке ЦСКА было тяжело

Масалитин: игра с «Ахматом» оставила двоякое впечатление. В атаке ЦСКА было тяжело
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин после победы армейцев над «Ахматом» со счётом 4:2 прокомментировал ход встречи и игровой стиль московской команды.

«Двоякое впечатление оставила игра. Очень тяжёлая игра получилось для ЦСКА во всех отношениях. Думаю, психологически сегодня было необходимо победить. Игру начали активно, но не было лёгкости и прессинга, который мы привыкли видеть, когда ЦСКА играет дома. Моменты создавали и за пять-семь минут сделали 3:0. Хорошо, что этими моментами воспользовались. Дальше — непонятно, что произошло.

Очень хорошо в этой игре смотрелся Конате. Цеплялся и боролся за мячи. Красивый гол сотворил, молодец! Типичный центральный нападающий. Во втором тайме вышли, надо было давить и прессинговать. Отдали мяч и пропустили второй гол. Мяч сегодня плохо держался. Хорошо, что Медина воспользовался своим моментом: забил сумасшедший гол. ЦСКА сегодня было тяжело в плане созидания и построения атаки», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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