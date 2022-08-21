«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местной одноимённой командой и «Оренбургом». Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Штепа, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Баньяц, Манелов, Самко.
«Оренбург»: Гошев, Полуяхтов, Хотулёв, Павловец, Гайкович, Печенин, Аюпов, Титков, Марин, Вера, Мансилья.
Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Сиваков, Стаматов, Оганесян, Ковалёв, Гурциев, Сычевой, Акоста.
Обслужит матч «Краснодар» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут Владимир Миневич (Смоленск) и Игорь Князев (Курск). Резервный судья — Константин Юданов (Москва). Арбитр VAR — Ян Бобровский (Санкт-Петербург), его помощник — Николай Ерёмин (Москва).
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