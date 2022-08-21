Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местной одноимённой командой и «Оренбургом». Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Штепа, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Баньяц, Манелов, Самко.

«Оренбург»: Гошев, Полуяхтов, Хотулёв, Павловец, Гайкович, Печенин, Аюпов, Титков, Марин, Вера, Мансилья.

Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Сиваков, Стаматов, Оганесян, Ковалёв, Гурциев, Сычевой, Акоста.

Обслужит матч «Краснодар» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут Владимир Миневич (Смоленск) и Игорь Князев (Курск). Резервный судья — Константин Юданов (Москва). Арбитр VAR — Ян Бобровский (Санкт-Петербург), его помощник — Николай Ерёмин (Москва).

Новость по теме
«Краснодар» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022