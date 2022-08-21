«Зенит» обыграл «Торпедо» благодаря голам Сергеева и Малкома после 83-й минуты

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). На своём поле действующий чемпион России «Зенит» играл с «Торпедо», вернувшимся в элитный дивизион страны. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.

Первый гол в матче на 84-й минуте забил нападающий Иван Сергеев. Спустя несколько минут точку в игре поставил бразилец Малком.

«Зенит» набрал 12 очков и по итогам шести матчей занимает первую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком остаётся на 15-й позиции.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогали ему Владислав Назаров (Невинномысск) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный судья — Иван Сараев (Санкт-Петербург). Арбитр VAR — Евгений Кукуляк (Калуга), его ассистент — Валерий Данченко (Уфа).