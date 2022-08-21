Эвра — об игроках «МЮ»: нельзя брать деньги с клуба и чувствовать себя комфортно

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выступил с критикой в адрес нынешних футболистов «красных дьяволов».
«Я не знаю, хотел ли тен Хаг других игроков. Я не знаю, хотел ли он избавиться от некоторых игроков, но он не мог этого сделать, потому что их зарплата была слишком высокой. Вот почему я злюсь на игроков, потому что это их дело. Они должны сказать: «Знаете, я здесь уже много лет и у меня больше нет того уровня, поэтому я перехожу в другую команду, я согласен на половину своей зарплаты, чтобы перейти в другую команду».
Людям комфортно, люди наслаждаются своими деньгами и своей жизнью, и я не могу больше этого терпеть. Нельзя брать деньги с клуба только для того, чтобы чувствовать себя комфортно, нужно бороться на поле. Вот почему я думаю, что игроки должны посмотреть на себя и задаться вопросом, разрушают ли они свое наследие», — написал Эвра в своей колонке в Betfair.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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