Семак объяснил, почему Кержаков был в воротах «Зенита» в матче с «Торпедо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выборе вратаря на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Торпедо» (2:0). Позицию в рамке ворот занял Михаил Кержаков.
«Кержаков вышел в старте из-за лимита. Ивана мы, конечно, ещё увидим. Надеюсь, Одоевский не пропустит много и уже на следующей неделе начнёт работу с командой», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.
35-летний Кержаков в нынешнем сезоне пропустил один мяч в трёх неполных матчах чемпионата России. В игре с «Ахматом» (0:0) он появился на поле после удаления Даниила Одоевского. Соглашение между Кержаковым и «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона.
25-летний Иван Куарежма арендован у «Коринтианса» и за «Зенит» в матчах ещё не выходил.
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