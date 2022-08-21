«Зенит» нанёс 32 удара по воротам, xG «Торпедо» — 0

«Зенит» по всем статистическим показателям полностью превзошёл «Торпедо» в матче 6-го тура РПЛ. Встреча команд закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Но хозяева могли забить гораздо больше.



По данным Opta, «Зенит» нанёс 32 удара по воротам соперника и 10 в створ. У «Торпедо» был лишь один удар по воротам и ни одного в створ. Показатель xG «Торпедо» составил 0, у «Зенита» — 5,5.

Первый гол в матче на 84-й минуте забил нападающий Иван Сергеев. Спустя несколько минут точку в игре поставил бразилец Малком.



«Зенит» набрал 12 очков и по итогам шести матчей занимает первую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком остаётся на 15-й позиции.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогали ему Владислав Назаров (Невинномысск) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный судья — Иван Сараев (Санкт-Петербург). Арбитр VAR — Евгений Кукуляк (Калуга), его ассистент — Валерий Данченко (Уфа).