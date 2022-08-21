Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Торпедо»

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Торпедо» (2:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Игра получилась нервной — долго не могли забить. В таких матчах голы нужны раньше, футбол — игра, в которой нужно забивать голы. Нужно не впадать в уныние и верить в то, что в итоге сможешь забить. Заслуженная победа.

Сегодняшняя реализация — несчастный случай. Надеюсь, что в будущем их будет как можно меньше.

Караваев действовал полезно в атаке, думаю, он хорошо сыграл. Далер уже два дня тренируется в общей группе, но мы решили его поберечь», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Зенит» будет страдать, если не купит форварда. Чемпион еле дожал аутсайдера РПЛ «Зенит» будет страдать, если не купит форварда. Чемпион еле дожал аутсайдера РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022