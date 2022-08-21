Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Торпедо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Торпедо» (2:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Игра получилась нервной — долго не могли забить. В таких матчах голы нужны раньше, футбол — игра, в которой нужно забивать голы. Нужно не впадать в уныние и верить в то, что в итоге сможешь забить. Заслуженная победа.
Сегодняшняя реализация — несчастный случай. Надеюсь, что в будущем их будет как можно меньше.
Караваев действовал полезно в атаке, думаю, он хорошо сыграл. Далер уже два дня тренируется в общей группе, но мы решили его поберечь», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.
«Зенит» набрал 14 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.
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