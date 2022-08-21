Главный тренер «Торпедо» Савичев прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.
«Выбор тактической схемы очевиден. «Зенит» — атакующая команда с хорошим подбором игроков. Наша задача была перекрыть все зоны, создать плотность в обороне, чтобы ощущалась подстраховка.
Футболисты соперника хорошо технически оснащены. В этом отношении мы готовили план, чтобы не проиграть в единоборствах. Надо сказать, что он на 90 процентов сработал. Пять минут нам не хватило терпения. Немножко не удалась нам игра в атаке. Немного беззубо сыграли. Надеялись на быстрый переход из обороны в атаку. И, конечно, по такой игре если бы заработали стандарты, то могли бы доставить неприятности «Зениту». Но так получилось», — передаёт слова Савичева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 21 августа 2022
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