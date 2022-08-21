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Кварацхелия забил за «Наполи» во втором матче подряд

Кварацхелия забил за «Наполи» во втором матче подряд
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Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил второй мяч в нынешнем сезоне. Он отличился в матче 2-го тура с «Монцей», который проходит в Неаполе. Там завершился первый тайм, хозяева ведут со счётом 2:0.

Кварацхелия открыл счёт на 35-й минуте. А уже в самой концовке первой половины встречи Виктор Осимхен увеличил преимущество своей команды.

Кварацхелия забил уже во второй встрече подряд. Ранее грузинский футболист отличился во встрече 1-го тура Серии А с «Вероной» (5:2). Тогда он также сделал результативную передачу.

Ранее Кварацхелия выступал за «Рубин», с которым он приостановил контракт. После этого Хвича перешёл в «Динамо» (Батуми), из которого и перебрался в Италию. «Наполи» оформил трансфер футболиста.

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