Кварацхелия забил за «Наполи» во втором матче подряд

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил второй мяч в нынешнем сезоне. Он отличился в матче 2-го тура с «Монцей», который проходит в Неаполе. Там завершился первый тайм, хозяева ведут со счётом 2:0.



Кварацхелия открыл счёт на 35-й минуте. А уже в самой концовке первой половины встречи Виктор Осимхен увеличил преимущество своей команды.



Кварацхелия забил уже во второй встрече подряд. Ранее грузинский футболист отличился во встрече 1-го тура Серии А с «Вероной» (5:2). Тогда он также сделал результативную передачу.



Ранее Кварацхелия выступал за «Рубин», с которым он приостановил контракт. После этого Хвича перешёл в «Динамо» (Батуми), из которого и перебрался в Италию. «Наполи» оформил трансфер футболиста.