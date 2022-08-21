Семак объяснил, почему победа над «Торпедо» оказалась сложной для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе команды над «Торпедо» (2:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Игра получилась нервной. Следствие того, что очень долго не могли забить. Понятно, что и преимущество большое, моментов было много. В таких матчах нужно забивать раньше, для того чтобы не доводить до концовки матча.



Футбол – это игра, в которой нужно забивать, тогда игра будет складываться гораздо легче. В обоих таймах много моментов создавали, много ударов по воротам, много в створ, единственное, чего не хватало, — забитых мячей. С трудом заслуженная победа.



По таким матчам очень важно, когда ты создаёшь моменты, бьёшь – не забиваешь, в какой-то момент не упасть в уныние, не расстроиться из-за того, что сегодня мяч не идёт в ворота, а продолжать делать, продолжать верить, продолжать играть активно, для того чтобы до финального свистка стараться победить, стараться забить. Поэтому победа заслуженная. Будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.