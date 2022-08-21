Иван Сергеев: у «Зенита» только одна задача — быть на первом месте
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе над «Торпедо» (2:0) в 6-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Этот результат позволил команде из Санкт-Петербурга выйти на первое место турнирной таблицы.
«У нас только одна задача — быть на первом месте. «Спартак» потерял очки с «Динамо», и сегодня мы выходили только с одним настроем. Удалось победить только в концовке, но к 6-му туру мы всё же вышли на первое место. Теперь задача — закрепить этот результат и оставаться только на вершине», — приводит слова Сергеева пресс-служба клуба на официальном сайте.
«Зенит» набрал 14 очков и оторвался от ближайших преследователей на одно очко. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Уралом».
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