Иван Сергеев: у «Зенита» только одна задача — быть на первом месте

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе над «Торпедо» (2:0) в 6-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Этот результат позволил команде из Санкт-Петербурга выйти на первое место турнирной таблицы.

«У нас только одна задача — быть на первом месте. «Спартак» потерял очки с «Динамо», и сегодня мы выходили только с одним настроем. Удалось победить только в концовке, но к 6-му туру мы всё же вышли на первое место. Теперь задача — закрепить этот результат и оставаться только на вершине», — приводит слова Сергеева пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Зенит» набрал 14 очков и оторвался от ближайших преследователей на одно очко. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Уралом».