«Арсенал» остался единоличным лидером АПЛ после трёх туров чемпионата

Сегодня завершился второй игровой день 3-го тура английской Премьер-лиги. После проведённых воскресных матчей «Арсенал» остался единоличным лидером чемпионата – у «канониров» в активе девять набранных очков при разнице голов 9-2.



На текущую турнирную ситуацию во многом повлиял ничейный результат матча «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом», по итогам которого «горожане» расположились на второй строчке с семью очками. С таким же количеством набранных баллов из-за разницы забитых и пропущенных мячей ниже находятся «Лидс Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Брайтон». При этом остался ещё один матч 3-го тура, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», но его исход никак не повлияет на положение пятёрки лидеров чемпионата.



Напомним, «Арсенал» впервые с 2018 года возглавляет турнирную таблицу АПЛ. При этом с 2004 года «канониры» не выигрывали все три первых матча чемпионата. В этом сезоне они смогли прервать неудачный период, уверенно обыграв в стартовых турах «Кристал Пэлас», «Лестер Сити» и «Борнмут».

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