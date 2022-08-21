Караваев поделился эмоциями от первого матча за «Зенит» с марта 2022 года

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал свой выход на поле в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Торпедо» (2:0). 27-летний футболист не играл с марта 2022 года из-за травмы бицепса бедра.
«Ощущения, конечно, великолепные — наконец-то сыграл! Долгое восстановление — это всегда неприятно, но я надеюсь, что всё позади. Рад возвращению на поле.
Конечно, тяжело — восстанавливаться всегда непросто, но состояние вроде бы нормальное. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить медицинский штаб за то, что восстановили меня. Не буду перечислять все фамилии — очень много людей в этом участвовало. Отдельное спасибо — Павлу Сергеевичу Плешкову за то, что четыре месяца со мной возился и очень сильно мне помогал. Ему — огромная благодарность за то, что врачи меня поставили на ноги», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
- 21 августа 2022
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