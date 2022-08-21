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Новичок ЦСКА Зделар: Федотов — классный тренер. Никаких проблем, что мало играю, нет

Новичок ЦСКА Зделар: Федотов — классный тренер. Никаких проблем, что мало играю, нет
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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высказался о наставнике команды Владимире Федотове.

«Не спрашивал у Федотова, почему пока выхожу только на замену. Это его решение, с которым я полностью согласен. Главный тренер знает, что делает, что он хочет видеть. Я работаю на тренировках и на поле, чтобы показать Федотову, что я адаптировался и готов играть. Он классный тренер, у нас отличные взаимоотношения. Решение тренера могу только принять. Никаких проблем, что мало играю, нет», — сказал Зделар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

27-летний Зделар стал футболистом армейцев в июле 2022 года, перейдя из «Партизана». С новой командой хавбек подписал контракт на три года.

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