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«Обманщик среди нас». В «Зените» отреагировали на первое место «Арсенала» в АПЛ

«Обманщик среди нас». В «Зените» отреагировали на первое место «Арсенала» в АПЛ
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Пресс-служба «Зенита» в английском «Твиттере» опубликовала фотографию с лидерами чемпионатов в России (сам «Зенит»), Испании ( мадридский «Реал»), Германии (мюнхенская «Бавария») и Англии (лондонский «Арсенал»). В российском клубе удивились появлению «канониров» на первой строчке, поэтому «Арсенал» был назван в их квартете обманщиком (Imposter из популярной игры Among us).

Фото: ФК «Зенит»

«Арсенал» в трёх стартовых турах английской Премьер-лиги (АПЛ) обыграл «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестер» (4:2) и «Борнмут» (3:0). В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет на выезде с „Фулхэмом».

«Зенит» вышел на первую строчку турнирной таблицы РПЛ благодаря сегодняшней победе над «Торпедо» (2:0). Теперь у команды Сергея Семака 14 очков.

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