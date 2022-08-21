Малком: раз «Спартак» потерял очки, «Зенит» должен был воспользоваться этим

Форвард «Зенита» Малком подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча команд закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. «Торпедо» за весь матч не нанесло ни одного удара в створ, всего же у москвичей был один удар по воротам. Тем не менее «Зенит» оба мяча забил лишь в последней десятиминутке.



«Очень сложная игра. Мы должны уже привыкнуть к тому, что, учитывая наш статус четырёхкратных подряд чемпионов, большинство соперников в Петербурге играют от обороны, глубоко садятся в защиту. Мы должны привыкнуть к этому, нам просто нужно уметь находить ключи к такой обороне и справляться с такими матчами. Действительно, очень долго у нас не получалось забить, но мы старались, у нас было много моментов. Слава богу, удалось открыть счёт с помощью Вани Сергеева, а затем у меня возник момент, я его использовал. Очень рад и счастлив, что мы победили. Большое спасибо всей команде! Будем продолжать учиться и на таких матчах тоже.



Мы должны отталкиваться всегда только от своей игры, думать, как играть нам, не смотреть на соперников. Но раз уж так получилось, что «Спартак» потерял очки, безусловно, мы должны были воспользоваться этой возможностью, что мы и сделали. Продолжим в том же духе; мы — «Зенит», мы должны побеждать в каждом матче и идти на первом месте», — цитирует Малкома пресс-служба «Зенита».