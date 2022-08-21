Трошечкин: «Ахмат» боится своей силы. Ещё не привыкли, что можем быть крутыми

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин высказался по поводу поражения своей команды от московского ЦСКА со счётом 2:4.



«Не знаю, испугались ли ЦСКА, но чересчур концентрировались на сдерживании соперника, не занимались своей игрой. При счёте 0:3 мы сразу воспряли, забили, могли сразу второй забить.



С тем же настроем начали второй тайм: моменты, подходы, забили второй. Немножко боимся своей силы, не чувствуем её. Ещё не привыкли, что можем быть крутыми. Надо в себя верить. Нас не относят к фаворитам, но мы могли обыграть и «Зенит», и «Спартак». ЦСКА забили два, могли ещё», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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