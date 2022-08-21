Трошечкин: у Агаларова большая конкуренция в «Ахмате». Будет работать — всё будет хорошо

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла московскому ЦСКА со счётом 2:4, высказался о конкуренции в команде.
«Замена вратаря, может быть, немного шоковая терапия. У нас нет чёткого первого номера, чтобы все голкиперы чувствовали себя нужными.
Агаларов забил «Факелу», но у нас три хороших нападающих. Конкуренция большая, Конате забил сегодня. Будет работать — всё будет хорошо у Гамида», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После прошедшей встречи у «Ахмата» остаётся восемь очков после шести проведённых матчей чемпионата. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 27 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
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