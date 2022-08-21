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Трошечкин: Fan ID — странная история, мне не нравится. С грустью смотрел «Ростов» — «Сочи»

Трошечкин: Fan ID — странная история, мне не нравится. С грустью смотрел «Ростов» — «Сочи»
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Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла московскому ЦСКА со счётом 2:4, прокомментировал ситуацию с Fan ID, после появления которого на стадионах снизилась посещаемость.

«Fan ID — странная история. Не до конца её понимаю. Грустно было смотреть «Ростов» — «Сочи». В Ростове всегда биток, много фанатов, а сейчас слышно, как игроки на поле общаются, — как будто на сборах. Мне это не нравится. Позицию фанатов понимаю больше, чем тех, кто вводил этот закон, хотя там тоже логика какая-то есть, но я ближе к болельщикам. Фанаты – те, кто делает футбол. Эта игра для них», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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