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Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу»

Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу»
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В Неаполе состоялся матч 2-го тура Серии А. «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона» принимал «Монцу». Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 4:0.

На 35-й минуте счёт в матче открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Пётр Зелиньски. В концовке первого тайма с передачи Андре Замбо Ангисса второй мяч забил Виктор Осимхен. На 62-й минуте Кварацхелия оформил дубль, в качестве ассистента выступил Станислав Лоботка. Уже в компенсированное время Ким Мин Джэ поставил точку, а Зелиньски записал на свой счёт вторую результативную передачу.

Кварацхелия провёл на поле 70 минут, его заменил Элиф Элмас.

«Наполи» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Монца» не набрала ни одного очка. Команда занимает последнее место.

Италия - Серия А. 2-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
4 : 0
Монца
Монца
1:0 Кварацхелия – 35'   2:0 Осимхен – 45+2'   3:0 Кварацхелия – 62'   4:0 Джэ – 90+3'
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