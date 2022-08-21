Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу»

В Неаполе состоялся матч 2-го тура Серии А. «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона» принимал «Монцу». Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 4:0.

На 35-й минуте счёт в матче открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Пётр Зелиньски. В концовке первого тайма с передачи Андре Замбо Ангисса второй мяч забил Виктор Осимхен. На 62-й минуте Кварацхелия оформил дубль, в качестве ассистента выступил Станислав Лоботка. Уже в компенсированное время Ким Мин Джэ поставил точку, а Зелиньски записал на свой счёт вторую результативную передачу.



Кварацхелия провёл на поле 70 минут, его заменил Элиф Элмас.



«Наполи» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Монца» не набрала ни одного очка. Команда занимает последнее место.