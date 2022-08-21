Мбаппе вывел «ПСЖ» вперёд в матче с «Лиллем» на 1-й минуте матча

Сегодня, 21 августа, в рамках 3-го тура французской Лиги 1 проходит встреча «Лилля» и «ПСЖ». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Парижская команда сумела выйти вперёд уже на первых секундах матча. Лионель Месси после розыгрыша с центра поля закинул мяч на Килиана Мбаппе, обрезав всю оборону «Лилля», а французский форвард уверенно реализовал выход 1 на 1 без шансов для вратаря Лео Жардима – 1:0.
«ПСЖ» после прошедших двух туров имеет в активе 6 набранных очков. В прошлых турах парижане разгромили «Клермон» со счётом 5:0, а также уверенно переиграли «Монпелье» — 5:2. «Лилль» смог набрать 4 очка, они были сильнее «Осера», переиграв его со счетом 4:1, а также на выезде разделили очки с «Нантом» — 1:1.
Неймар картинно упал в штрафной площади соперника
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