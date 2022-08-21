Левандовски, Дембеле и де Йонг — в составе «Барселоны» на матч с «Реалом Сосьедад»
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Сегодня, 21 августа, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне местный «Реал Сосьедад» на своём поле принимает «Барселону». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Бальде, Гарсия, Кристенсен, Араухо, де Йонг, Педри, Гави, Торрес, Левандовски, Дембеле.
Запасные: Тенас, Торре, Пенья, Рафинья, Роберто, Кессье, Альба, Обамеянг, Пьянич, Депай, Пике, Фати.
Стартовый состав «Реала Сосьедад»: Ремиро, Субименди, Субельдия, Элустондо, Мерино, Капельян, Кубо, Исак, Силва, Ле Норман, Мендес.
В минувшем туре «Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0). «Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Кадис» (1:0).
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