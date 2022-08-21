«ПСЖ» — «Лилль»: Месси забил второй гол парижан в матче

Сегодня, 21 августа, в рамках 3-го тура французской Лиги 1 проходит встреча «Лилля» и «ПСЖ». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.



На 27-й минуте матча парижская команда прошла по левому флангу, защитник команды Нуну Мендеш отпасовал в центр штрафной, где никем не закрытый Лионель Месси без препятствий замкнул передачу – 2:0. Ранее Месси ассистировал Мбаппе, который смог реализовать выход один на один на восьмой секунде матча.

«ПСЖ» после прошедших двух туров имеет в активе шесть очков. В прошлых турах парижане разгромили «Клермон» со счётом 5:0, а также уверенно переиграли «Монпелье» — 5:2. «Лилль» смог набрать четыре очка, он был сильнее «Осера», переиграв его со счётом 4:1, а также на выезде разделил очки с «Нантом» — 1:1.

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