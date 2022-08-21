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«Атлетико» проиграл «Вильярреалу», оставшись в меньшинстве и пропустив после 90+3-й минуты

«Атлетико» проиграл «Вильярреалу», оставшись в меньшинстве и пропустив после 90+3-й минуты
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Сегодня, 21 августа, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде местный «Атлетико» в рамках 2-го тура испанской Ла Лиги играл с «Вильярреалом». Финальный свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа зафиксировал победу гостевой команды с минимальным счётом. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый мяч в матче на 73-й минуте забил Йереми Пино. На 90+4-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве после удаления Науэля Молины. Второй гол «Вильярреала» на 90+7-й минуте забил Жерар Морено.

Пино наконец открывает счет в матче. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Вильярреал» набрал шесть очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. В следующем туре команда Унаи Эмери сыграет с «Хетафе». «Атлетико» с тремя очками остаётся на седьмой позиции. Команда Диего Симеоне сыграет на выезде с «Валенсией».

Испания - Примера. 2-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Пино – 73'   0:2 Морено – 90+7'
Удаления: Молина – 90+4' / нет
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