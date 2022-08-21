«Атлетико» проиграл «Вильярреалу», оставшись в меньшинстве и пропустив после 90+3-й минуты

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде местный «Атлетико» в рамках 2-го тура испанской Ла Лиги играл с «Вильярреалом». Финальный свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа зафиксировал победу гостевой команды с минимальным счётом. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Первый мяч в матче на 73-й минуте забил Йереми Пино. На 90+4-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве после удаления Науэля Молины. Второй гол «Вильярреала» на 90+7-й минуте забил Жерар Морено.
Пино наконец открывает счет в матче. Видеоролик:
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«Вильярреал» набрал шесть очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. В следующем туре команда Унаи Эмери сыграет с «Хетафе». «Атлетико» с тремя очками остаётся на седьмой позиции. Команда Диего Симеоне сыграет на выезде с «Валенсией».
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