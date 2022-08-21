«ПСЖ» — «Лилль»: Неймар укрепил преимущество парижского гранда
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Сегодня, 21 августа, в рамках 3-го тура французской Лиги 1 проходит встреча «Лилля» и «ПСЖ». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Парижане прорвались по центру поля. После серии отскоков мяч оказался у Лионеля Месси, который отдал точную передачу на врывающегося в штрафную Неймара. Бразилец в дуэли с вратарём был точен – 4:0.
«ПСЖ» после прошедших двух туров имеет в активе шесть набранных очков. В прошлых турах парижане разгромили «Клермон» со счётом 5:0, а также уверенно переиграли «Монпелье» — 5:2. «Лилль» смог набрать четыре очка, он был сильнее «Осера», переиграв его со счётом 4:1, а также на выезде разделил очки с «Нантом» — 1:1.
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