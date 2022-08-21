Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» вышел на чистое первое место

В РПЛ состоялись все матчи 6-го тура. По их итогам в турнирной таблице произошли изменения. Единоличным лидером стал «Зенит», обыгравший «Торпедо» со счётом 2:0. У сине-бело-голубых 14 очков.
Второе место с 13 очками занимает «Спартак», потерпевший первое поражение в сезоне в РПЛ. Красно-белые уступили «Динамо» (0:1). Третье место с 13 очками занимает ЦСКА, обыгравший «Ахмат» со счётом 4:2.
C 12 очками на четвёртом месте находится «Динамо». На пятом месте — «Ростов», который в 6-м туре сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Ростовчане также набрали 12 очков.
Далее находится «Краснодар», обыгравший в 6-м туре «Оренбург» со счётом 2:0. У южан 11 очков. «Сочи» с 10 очками находится на седьмом месте, а далее располагается «Ахмат» (8). На девятом месте с семью очками – «Химки», которые уступили «Локомотиву» со счётом 0:3. «Крылья Советов» занимают 10-е место, команда Игоря Осинькина сыграла вничью с «Факелом» (1:1) и набрала шесть очков. Столько же очков у «Локомотива» и «Оренбурга».
На 13-е место поднялся «Пари НН», обыгравший в 6-м туре «Урал» со счётом 1:0. У нижегородцев пять очков. С четырьмя очками «Факел» находится на 14-м месте. По одному баллу у «Урала» и «Торпедо».
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