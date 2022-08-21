«ПСЖ» — «Лилль»: Неймар оформил дубль за парижан

Сегодня, 21 августа, в рамках 3-го тура французской Лиги 1 проходит встреча «Лилля» и «ПСЖ». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.



На 52-й минуте последовал навес в штрафную, игроки «Лилля» не смогли выбить мяч, после чего он оказался у Неймара после передачи Килиана Мбаппе. Бразильский нападающий точно пробил по воротам – 5:0.

«ПСЖ» после прошедших двух туров имеет в активе шесть очков. В прошлых турах парижане разгромили «Клермон» со счётом 5:0, а также уверенно переиграли «Монпелье» — 5:2. «Лилль» смог набрать четыре очка, он был сильнее «Осера», переиграв его со счётом 4:1, а также на выезде разделил очки с «Нантом» — 1:1.

Фанаты «Марселя» устроили Алексису Санчесу жаркий приём