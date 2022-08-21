Левандовски забил дебютный мяч за «Барселону» на 45-й секунде матча с «Реалом Сосьедад»

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне местный «Реал Сосьедад» принимает «Барселону». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45-й секунде Роберт Левандовски в одно касание реализовал передачу Алекса Бальде и забил первый мяч в составе «Барселоны». В межсезонье польский нападающий перешёл из мюнхенской «Баварии».

В минувшем туре «Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0). «Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Кадис» (1:0).