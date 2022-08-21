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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: Исак сравнял счёт на шестой минуте

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: Исак сравнял счёт на шестой минуте
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Сегодня, 21 августа, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне местный «Реал Сосьедад» принимает «Барселону». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45-й секунде Роберт Левандовски в одно касание реализовал передачу Алекса Бальде и забил первый мяч в составе «Барселоны». В межсезонье польский нападающий перешёл из мюнхенской «Баварии». На шестой минуте счёт сравнял нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак: мяч после его удара рикошетом залетел в ворота Марка-Андре тер Штегена.

В минувшем туре «Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0). «Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Кадис» (1:0).

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