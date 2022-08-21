Видеообзор матча «Наполи» — «Монца», в котором Кварацхелия оформил дубль
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«Наполи», который возглавляет бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти, одержал вторую победу в новом сезоне в Серии А. Неаполитанцы в домашнем матче разгромили новичка Серии А «Монцу».
Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Одним из героев встречи стал полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, он оформил дубль.
На 35-й минуте счёт в матче открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Пётр Зелиньски. В концовке первого тайма с передачи Андре Замбо Ангисса второй мяч забил Виктор Осимхен. На 62-й минуте Кварацхелия оформил дубль, в качестве ассистента выступил Станислав Лоботка. Уже в компенсированное время Ким Мин Джэ поставил точку, а Зелиньски записал на свой счёт вторую результативную передачу.
Новость по темеДубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу»
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