Первый гол Кордобы и слёзы Мансильи — в видеообзоре матча «Краснодар» — «Оренбург»

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местной одноимённой командой и «Оренбургом».
Счёт в матче на 28-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса открыл Алексей Ионов. На 66-й минуте Джон Кордоба с передачи Эдуарда Сперцяна установил окончательный счёт в матче. С 57-й минуты «Оренбург» играл в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку был удалён Брайан Мансилья.
«Краснодар» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» с шестью очками идёт на 12-й позиции.
Обслуживала матч «Краснодар» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогали ему Владимир Миневич (Смоленск) и Игорь Князев (Курск). Резервный судьёй выступал Константин Юданов (Москва). Арбитром VAR был Ян Бобровский (Санкт-Петербург), его помощником — Николай Ерёмин (Москва).
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