«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым потерпел крупное поражение в матче с «Бешикташем»

В Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» завершился матч 3-го тура турецкой Суперлиги. «Бешикташ» принимал команду «Фатих Карагюмрюк». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:1.
На 17-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Ваута Вегорста. На 34-й минуте Жорж-Кевин Н’Куду удвоил преимущество стамбульцев. На 50-й минуте Джексон Мюлека довёл счёт до крупного.
На 53-й минуте Мбайе Дьян отыграл один мяч, ему ассистировал бывший защитник ЦСКА Джанер Эркин. Но спастись гостям так и не удалось. А на 90-й минуте Валентин Розье ещё и забил четвёртый мяч стамбульцев.
Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провёл на поле 83 минуты. На седьмой минуте россиянин получил жёлтую карточку.
«Фатих Карагюмрюк» потерпел уже второе поражение в нынешнем сезоне. «Бешикташ» в трёх турах набрал семь очков.
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