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«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым потерпел крупное поражение в матче с «Бешикташем»

«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым потерпел крупное поражение в матче с «Бешикташем»
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В Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» завершился матч 3-го тура турецкой Суперлиги. «Бешикташ» принимал команду «Фатих Карагюмрюк». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:1.

На 17-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Ваута Вегорста. На 34-й минуте Жорж-Кевин Н’Куду удвоил преимущество стамбульцев. На 50-й минуте Джексон Мюлека довёл счёт до крупного.

На 53-й минуте Мбайе Дьян отыграл один мяч, ему ассистировал бывший защитник ЦСКА Джанер Эркин. Но спастись гостям так и не удалось. А на 90-й минуте Валентин Розье ещё и забил четвёртый мяч стамбульцев.

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провёл на поле 83 минуты. На седьмой минуте россиянин получил жёлтую карточку.

«Фатих Карагюмрюк» потерпел уже второе поражение в нынешнем сезоне. «Бешикташ» в трёх турах набрал семь очков.

Турция - Суперлига. 3-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Бешикташ
Стамбул
Окончен
4 : 1
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
1:0 Вегорст – 17'   2:0 Н'Куду – 34'   3:0 Мюлека – 50'   3:1 Дьян – 53'   4:1 Розье – 90'
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