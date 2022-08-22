«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым потерпел крупное поражение в матче с «Бешикташем»

В Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» завершился матч 3-го тура турецкой Суперлиги. «Бешикташ» принимал команду «Фатих Карагюмрюк». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:1.

На 17-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Ваута Вегорста. На 34-й минуте Жорж-Кевин Н’Куду удвоил преимущество стамбульцев. На 50-й минуте Джексон Мюлека довёл счёт до крупного.

На 53-й минуте Мбайе Дьян отыграл один мяч, ему ассистировал бывший защитник ЦСКА Джанер Эркин. Но спастись гостям так и не удалось. А на 90-й минуте Валентин Розье ещё и забил четвёртый мяч стамбульцев.

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провёл на поле 83 минуты. На седьмой минуте россиянин получил жёлтую карточку.

«Фатих Карагюмрюк» потерпел уже второе поражение в нынешнем сезоне. «Бешикташ» в трёх турах набрал семь очков.