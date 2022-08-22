Серия А: «Фиорентина» Кокорина поделила очки с «Эмполи», а «Болонья» — с «Вероной»

21 августа состоялись матчи 2-го тура итальянской Серии А. В одной встрече «Болонья» дома принимала «Верону», а в другой «Фиорентина» без российского нападающего Александра Кокорина в заявке гостила у «Эмполи».



«Болонья» в своём матче сумела отличиться первой. На 21-й минуте гол забил нападающий Марко Арнаутович с передачи Денсо Касиуса. Под занавес первого тайма Тома Анри отличился за «Верону» и сравнял счёт, ассистировал ему Дарко Лазович. Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве – на 78-й минуте поле покинул Риккардо Орсолини после прямой красной карточки. Итоговый результат матча – 1:1.

В игре «Эмполи» и «Фиорентины» зрители забитых мячей не увидели. Наиболее примечательным событием стало удаление игрока хозяев – на 66-й минуте с поля ушёл Себастьяно Луперто после того, как момент с нарушением проверили судьи на VAR. После финального свистка результат остался ничейным – 0:0.