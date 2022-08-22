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Серия А: «Фиорентина» Кокорина поделила очки с «Эмполи», а «Болонья» — с «Вероной»

Серия А: «Фиорентина» Кокорина поделила очки с «Эмполи», а «Болонья» — с «Вероной»
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21 августа состоялись матчи 2-го тура итальянской Серии А. В одной встрече «Болонья» дома принимала «Верону», а в другой «Фиорентина» без российского нападающего Александра Кокорина в заявке гостила у «Эмполи».

«Болонья» в своём матче сумела отличиться первой. На 21-й минуте гол забил нападающий Марко Арнаутович с передачи Денсо Касиуса. Под занавес первого тайма Тома Анри отличился за «Верону» и сравнял счёт, ассистировал ему Дарко Лазович. Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве – на 78-й минуте поле покинул Риккардо Орсолини после прямой красной карточки. Итоговый результат матча – 1:1.

Италия - Серия А. 2-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
Верона
Верона
1:0 Арнаутович – 21'   1:1 Анри – 43'
Удаления: Орсолини – 78' / нет

В игре «Эмполи» и «Фиорентины» зрители забитых мячей не увидели. Наиболее примечательным событием стало удаление игрока хозяев – на 66-й минуте с поля ушёл Себастьяно Луперто после того, как момент с нарушением проверили судьи на VAR. После финального свистка результат остался ничейным – 0:0.

Италия - Серия А. 2-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 0
Фиорентина
Флоренция
Удаления: Луперто – 66' / нет
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