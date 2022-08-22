«Реал Сосьедад» — «Барселона»: Дембеле вывел гостей вперёд на 66-й минуте

21 августа на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне начался матч местного «Реала Сосьедад» с «Барселоной». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 45-й секунде Роберт Левандовски в одно касание реализовал передачу Алекса Бальде и забил первый мяч в составе «Барселоны». В межсезонье польский нападающий перешёл из мюнхенской «Баварии». На шестой минуте счёт сравнял нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак: мяч после его удара рикошетом залетел в ворота Марка-Андре тер Штегена.
Во втором тайме «Барселона» вновь вышла вперёд: на 66-й минуте точным ударом в дальний угол отметился Усман Дембеле.
Дембеле забивает с паса пяткой от Фати. Видеоролик:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
В минувшем туре «Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0). «Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Кадис» (1:0).
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