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Геркус положительно оценил игру «Торпедо» в матче с «Зенитом»

Геркус положительно оценил игру «Торпедо» в матче с «Зенитом»
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Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался об игре команды в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. За весь матч «Торпедо» нанесло всего один удар по воротам, у «Зенита» было их более 30.

«Я считаю, что вполне достойно сыграли. Самоотдача, дисциплина, концентрация были на уровне. В готовности и тактике будем прибавлять. Будем много трудиться, будем играть лучше.

Ну и я уверен, что многие хотят спросить про трансферы. Ответ: мы работаем, чтобы они были. Уверен, что получится. Хотелось бы увидеть и услышать поддержку на следующем домашнем матче», – написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Зенит» набрал 12 очков и по итогам шести матчей занимает первую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком остаётся на 16-й позиции.

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