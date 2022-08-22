«ПСЖ» установил рекорд гостевых матчей в истории Лиги 1

«ПСЖ» установил рекорд выездных матчей в Лиге 1. Как сообщает статистический портал Opta, парижане стали первой командой в истории французского чемпионата, которой удалось забить не менее трёх голов в каждой из шести гостевых встреч подряд.
Это событие произошло благодаря матчу с «Лиллем», где «ПСЖ» на выезде обыграл своего соперника со счётом 7:1. Напомним, в этой игре Килиан Мбаппе забил первый гол встречи на девятой секунде после стартового свистка, что также стало рекордом – мяч француза стал самым быстрым с момента начала ведения статистики Opta (с сезона 2006/2007).
«ПСЖ» набрал девять очков после первых трёх туров чемпионата и единолично возглавил турнирную таблицу. В следующем туре команда встретится с «Монако».
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