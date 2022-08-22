Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Реал Сосьедад»

22 августа на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне состоялся матч местного «Реала Сосьедад» с «Барселоной». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра закончилась разгромной победой «Барселоны» со счётом 4:1.
На 45-й секунде Роберт Левандовски в одно касание реализовал передачу Алекса Бальде и забил первый мяч в составе «Барселоны». В межсезонье польский нападающий перешёл из мюнхенской «Баварии».
Первый гол Левандовского за «Барселону». Видеоролик:
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На шестой минуте счёт сравнял нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак: мяч после его удара рикошетом залетел в ворота Марка-Андре тер Штегена.
Исак сравнивает счёт в матче с «Барселоной». Видеоролик:
Во втором тайме «Барселона» вновь вышла вперёд: на 66-й минуте точным ударом в дальний угол отметился Усман Дембеле.
Дембеле вновь выводит гостей вперёд. Видеоролик:
Спустя две минуты вновь отличился Левандовски, оформивший дубль.
Роберт Левандовски оформляет дубль. Видеоролик:
На 79-й минуте забил Ансу Фати и поставил окончательную точку в матче — 4:1 в пользу «Барселоны».
Фати забивает 4 гол «Барселоны». Видеоролик:
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