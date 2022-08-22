Левандовски отметился самым быстрым голом среди игроков «Барселоны» с 2009 года

34-летний польский нападающий Роберт Левандовски отметился сразу несколькими статистическими достижениями в дебютном матче за «Барселону», который пришёлся на встречу второго тура с «Реал Сосьедад» (4:1). Об этом сообщает OptaJose в «Твиттере».
Как отмечает источник, Левандовски забил самый быстрый гол за «Барселону» в Ла Лиге со времён Андреаса Иньесты (в игре с «Рекреативо» в 2009 году), а также гол Роберта – самый ранний в выездных матчах турнира для сине-гранатовых со времён Хавьера Савиолы (в матче с «Вальядолидом» в 2004 году) и самый ранний из всех голов польского нападающего в Бундеслиге.
Второй гол Левандовски в матче с «Реал Сосьедад».
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Напомним, Левандовски пополнил состав «Барселоны» этим летом, перейдя из «Баварии» за € 45 млн. Он подписал контракт до 30 июня 2026 года с сине-гранатовыми.
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