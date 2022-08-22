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Хави прокомментировал первую победу «Барселоны» в нынешнем сезоне Примеры

Хави прокомментировал первую победу «Барселоны» в нынешнем сезоне Примеры
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе сине-гранатовых в выездном матче второго тура чемпионата Испании над «Реал Сосьедад» (4:1), которая стала для них первой в нынешнем сезоне Примеры.

«На этом стадионе всегда сложно побеждать. Хотел бы отметить нашу игру во втором тайме, который мы хорошо начали и переломили ситуацию. Это очень важная победа для нас, которая укрепляет веру в нашу работу. Речь идёт о том, чтобы идти своим путём и верить, прогрессируя от матча к матчу. Я думаю, что в целом мы провели хорошую игру.

Мы были храбрыми, но игрокам всё ещё не хватает взаимопонимания. Де Йонг многое нам даёт. Он раскрылся. Нам нужно меньше пропускать и лучше понимать игру. Мы хорошо справились, выпустив Педри в основе, а Гави в роли игрока, ищущего пространство между линиями, к чему он привык. После ничьей в прошлом туре нам было нелегко.

Мы играли с двумя чистыми крайними и одним внутренним нападающим. Практически четыре нападающих. Ансу умеет забивать… Нападающие были очень хороши. «Барселона» должна была проявить мужество, чтобы выиграть первый матч в сезоне», — приводит слова Хави Marca.

Фати доводит счёт в матче с «Реал Сосьедад» до разгромного.

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