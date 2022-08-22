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Старт сезона Тедеско с «РБ Лейпциг» начинает вызывать озабоченность у руководства клуба

Старт сезона Тедеско с «РБ Лейпциг» начинает вызывать озабоченность у руководства клуба
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У руководства немецкого «РБ Лейпциг» начинают возникать вопросы к главному тренеру клуба Доменико Тедеско относительно результатов команды на старте сезона в чемпионате Германии. Об этом сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Bild.

Как отмечает источник, позицию Тедеско можно назвать не иначе, как «кресло закачалось». При этом, с уверенностью можно сказать, что до матча следующего тура с «Вольфсбургом» никаких изменений в клубе не планируется.

Напомним, в первых двух турах «РБ Лейпциг» дважды сыграл вничью – с «Штутгартом» (1:1) и «Кёльном» (2:2), а в последнем матче уступил берлинскому «Униону» (1:2). Таким образом, подопечные Тедеско занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с двумя очками в активе.

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