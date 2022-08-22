Старт сезона Тедеско с «РБ Лейпциг» начинает вызывать озабоченность у руководства клуба
Поделиться
У руководства немецкого «РБ Лейпциг» начинают возникать вопросы к главному тренеру клуба Доменико Тедеско относительно результатов команды на старте сезона в чемпионате Германии. Об этом сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Bild.
Как отмечает источник, позицию Тедеско можно назвать не иначе, как «кресло закачалось». При этом, с уверенностью можно сказать, что до матча следующего тура с «Вольфсбургом» никаких изменений в клубе не планируется.
Напомним, в первых двух турах «РБ Лейпциг» дважды сыграл вничью – с «Штутгартом» (1:1) и «Кёльном» (2:2), а в последнем матче уступил берлинскому «Униону» (1:2). Таким образом, подопечные Тедеско занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с двумя очками в активе.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
03:46
-
02:36
-
02:22
-
02:05
-
01:51
-
01:24
-
00:53
-
00:50
-
00:47
-
00:40
-
00:40
-
00:34
-
00:29
-
00:27
-
00:20
-
00:13
-
00:09
-
00:00
- 21 августа 2022
-
23:51
-
23:48
-
23:38
-
23:34
-
23:12
-
23:12
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:27
-
22:17
-
22:16
Партнерский контент