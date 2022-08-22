Хави – о регистрации Кунде: давайте подождём и посмотрим, повезёт ли «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави после встречи второго тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (4:1) ответил на вопрос о разрешении ситуации с регистрацией 23-летнего французского защитника Жюля Кунде, приобретённого у «Севильи».
«Регистрация Кунде? Этот вопрос беспокоит всех нас. Не поймите меня неправильно. Наши защитники проделывают потрясающую работу. Я расстроен, потому что мы подписали его, чтобы он помог нам. Игрок это понимает. Но всё есть так, как есть. Давайте подождём следующей недели и посмотрим, повезёт ли нам», — приводит слова Хави Marca.
Напомним, Кунде стал одним из пяти новичков «Барселоны» в это межсезонье, на его переход потрачено € 50 млн. Однако Жюль единственный, кого клуб не сумел зарегистрировать.
Обзор встречи «Реал Сосьедад» — «Барселона».
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 22 августа 2022
-
05:24
-
04:55
-
04:45
-
04:29
-
04:12
-
03:46
-
02:36
-
02:22
-
02:05
-
01:51
-
01:24
-
00:53
-
00:50
-
00:47
-
00:40
-
00:40
-
00:34
-
00:29
-
00:27
-
00:20
-
00:13
-
00:09
-
00:00
- 21 августа 2022
-
23:51
-
23:48
-
23:38
-
23:34
-
23:12
-
23:12
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:33