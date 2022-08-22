Хави – о регистрации Кунде: давайте подождём и посмотрим, повезёт ли «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави после встречи второго тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (4:1) ответил на вопрос о разрешении ситуации с регистрацией 23-летнего французского защитника Жюля Кунде, приобретённого у «Севильи».

«Регистрация Кунде? Этот вопрос беспокоит всех нас. Не поймите меня неправильно. Наши защитники проделывают потрясающую работу. Я расстроен, потому что мы подписали его, чтобы он помог нам. Игрок это понимает. Но всё есть так, как есть. Давайте подождём следующей недели и посмотрим, повезёт ли нам», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, Кунде стал одним из пяти новичков «Барселоны» в это межсезонье, на его переход потрачено € 50 млн. Однако Жюль единственный, кого клуб не сумел зарегистрировать.

Обзор встречи «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

