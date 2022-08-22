Леоненко: ощущение, что украинских игроков зовёт полмира, а потом раз — и они в Польше
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Бывший нападающий «Динамо» (Киев) Виктор Леоненко поделился мнением о возможной продаже украинских игроков клуба в европейские команды.
«Сейчас читаю новости и такое чувство, будто наших игроков полмира зовет. Довбика вся Италия хочет видеть, Бущана – «Манчестер Юнайтед». Правда, Игорь Михайлович Суркис говорит, что предложений по нему нет.
Меня удивляет, что эти футболисты молчат. Ну скажите: у меня нет конкретных предложений! Создается ощущение, что их приглашает полмира, а они просто сидят и посмеиваются: «Меня все зовут». А потом раз – и они где-нибудь в Польше. Наших пока и не зовут особенно в хорошие клубы», — приводит слова Леоненко «Украинский футбол».
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