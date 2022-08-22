Клубы УПЛ смогут за свои деньги заказывать систему VAR на матч

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, как будет работать система видеопомощи рефери на матчах украинского чемпионата.

«В каждом туре комиссия УАФ по работе VAR будет выбирать один матч. Один матч в туре будет оплачиваться за счёт УАФ.



Согласно новому регламентному положению, клубы могут обращаться в УПЛ или УАФ, чтобы заказать систему видеоассистента арбитра. Как сам фургон, так и арбитров VAR.



Разработана целая процедура, и если клубы будут желать, чтобы на матчах было присутствие VAR, они смогут заказывать систему на определенные поединки заранее», — приводит слова Лучано Лучи официальный сайт УАФ.

Напомним, старт чемпионата Украины запланирован на 23 августа.

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