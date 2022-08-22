Леоненко назвал трёх футболистов киевского «Динамо», которые могли бы играть в топ-лигах

Бывший нападающий «Динамо» (Киев) Виктор Леоненко назвал имена трёх футболистов клуба, которые могли бы попробовать свои силы в топовых европейских чемпионатах.

«Три футболиста, которые могли бы играть в Европе? Георгий Бущан, Илья Забарный и Виктор Цыганков.

Я могу оценивать только по еврокубкам. Пока что из «Динамо» можно продать только Бущана, и то нужно посмотреть, сколько за него дадут реальные клубы, а не сколько хочет «Динамо». Подойдёт ли Бущан «МЮ»? Да он подойдёт любой команде! Бущан делает ляпы, но их мало, и они проходят. «Динамо» после его ошибок, слава богу, не пропускает. Он больше всего заслуживает перехода. Бущан – топовый вратарь мирового уровня. Но здесь вопрос в том, хочет ли сам Бущан уйти из «Динамо» и за сколько его продадут.

Забарного, вероятнее всего, не отпустят. Ему ещё рано идти, надо себя проявить и отдать что-нибудь клубу. Он только начал голову поднимать. Но если клубу нужны деньги, то, конечно, нужно всех продавать. Тем более с таким чемпионатом все будут одинаково слабыми, судя по тому, что я вижу в еврокубках. В такой ситуации вообще надо радоваться, что кого-то хотят купить.

Что касается Цыганкова, то у него через год истекает контракт, следовательно, нужно продавать, пока кто-то покупает. Но здесь вопрос – есть ли серьёзные предложения? Если Цыганков уйдёт бесплатно – это будет ошибка клуба. Но всё же я не думаю, что он уйдёт бесплатно. Наверное, продадут», — приводит слова Леоненко «Украинский футбол».

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