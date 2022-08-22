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Пирс Морган жёстко раскритиковал Руни за частое обсуждение Криштиану Роналду

Пирс Морган жёстко раскритиковал Руни за частое обсуждение Криштиану Роналду
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Известный британский журналист Пирс Морган раскритиковал Уэйна Руни за обсуждение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и советы английскому клубу избавиться от португальца.

«У Руни рекордный процент побед в качестве тренера — 28%. Его команда «Ди-Си Юнайтед» проигрывает со счётом 0:6. Я предлагаю ему перестать критиковать Роналду и давать свои советы по управлению «МЮ». Я также предлагаю ему перестать обсуждать Криштиану, чей уровень таланта, успеха и физической подготовки всегда затмевал и затмевает Руни», — написал Пирс Морган в своём «твиттере».

Напомним, ранее Уэйн Руни высказал мнение о том, что «МЮ» необходимо продать Роналду в летнее трансферное окно, а также заявил, что советует не ставить португальца в стартовый состав на матч с «Ливерпулем».

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