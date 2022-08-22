Гендиректор «Ахмата» — о матче с ЦСКА: в нашем судействе никто разобраться не может

Ахмет Айдамиров, являющийся генеральным директором грозненского «Ахмата», высказался об инциденте с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА во вчерашней игре, проходившей в рамках шестого тура РПЛ.

«На наш взгляд, это пенальти! Но оценивает Карасёв. В нашем судействе, в трактовках эпизодов никто разобраться не может. Думаю, они сами не могут. Вы же видели, судьи на VAR позвали Карасёва. А он принял другое решение. Смысл нам подавать в ЭСК? Это ничего не даёт. Пенальти никто не вернёт. Что после драки кулаками махать?» — приводит слова Айдамирова «Спорт-экспресс».

Напомним, ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 4:2. В концовке матча в штрафной площади армейцев мяч попал в руку Игоря Дивеева. После просмотра эпизода Сергей Карасёв решил не назначать пенальти в ворота московского клуба.