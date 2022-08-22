«Знаю, что он смотрит на меня с небес». Левандовски посвятил дубль покойному отцу

34-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился дублем в выездном матче «Барселоны» с «Реалом Сосьедад», проходившем вчера, 21 августа. Забитые мячи форвард посвятил своему покойному отцу.

«Я рад не только голам, но и победе. Я посвящаю дубль своему отцу, как и всегда делаю, когда забиваю гол в новой команде, потому что знаю, что он смотрит на меня с небес.

Мы стараемся лучше понимать друг друга на поле. Каждая игра, каждая проходящая неделя работает в нашу пользу, потому что мы начинаем лучше взаимодействовать. Хави поздравил меня после матча. Это был очень счастливый день рождения. Я очень горжусь», — приводит слова Роберта Левандовского Marca.

Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в текущее трансферное окно.

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