«Знаю, что он смотрит на меня с небес». Левандовски посвятил дубль покойному отцу

34-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился дублем в выездном матче «Барселоны» с «Реалом Сосьедад», проходившем вчера, 21 августа. Забитые мячи форвард посвятил своему покойному отцу.
«Я рад не только голам, но и победе. Я посвящаю дубль своему отцу, как и всегда делаю, когда забиваю гол в новой команде, потому что знаю, что он смотрит на меня с небес.
Мы стараемся лучше понимать друг друга на поле. Каждая игра, каждая проходящая неделя работает в нашу пользу, потому что мы начинаем лучше взаимодействовать. Хави поздравил меня после матча. Это был очень счастливый день рождения. Я очень горжусь», — приводит слова Роберта Левандовского Marca.
Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в текущее трансферное окно.
Левандовски приветствует игроков «Барселоны»
- 22 августа 2022
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