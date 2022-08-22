Милан Гайич: у ЦСКА хорошие шансы преследовать «Зенит» и попробовать что-то изменить

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич считает, что у команды хорошие шансы навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Что касается борьбы за чемпионство, ЦСКА нужно показывать хороший футбол каждый тур и выигрывать как можно больше матчей. ЦСКА важно не отпускать «Зенит» в турнирной таблице, всегда быть рядом. Сезон длинный. У нас хорошие шансы преследовать «Зенит» и попробовать что-то изменить», — сказал Гайич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

После шести туров «Зенит» с 14 очками занимает в турнирной таблице первое место. ЦСКА (13) — второй. В очном матче команд, который состоялся в пятом туре, победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 2:1.

Фанаты ЦСКА на тренировке команды на стадионе «Октябрь». Видеоролик: