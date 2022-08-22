Гайич: Набабкин — легенда ЦСКА! Гол «Ахмату» для него не последний

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о Кирилле Набабкине после его гола в ворота «Ахмата» (4:2) в 6-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Гол Набабкина? Прикалывались над ним после матча. Но это ещё раз доказывает, что каждый наш игрок способен забить. Очень рад за Набу, он это заслужил! Он крутой парень, всегда очень профессионально относится к делу. Набабкин много общается с легионерами, всегда старается нам помогать. Уверен, гол «Ахмату» — не последний для Набабкина в ЦСКА. Набабкин — легенда ЦСКА!» — сказал Гайич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

35-летний Набабкин играет за ЦСКА с 2009 года. Действующее соглашение защитника с командой истекает в 2023 году.

Фанаты ЦСКА на тренировке команды на стадионе «Октябрь». Видеоролик: